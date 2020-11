Marquinhos festeja primeiro gol AFP

Publicado 15/11/2020 15:58

Rio - O zagueiro Marquinhos foi o escolhida para a coletiva deste domingo na seleção brasileira. O jogador aproveitou o espaço para destacar a importância das eleições municipais, que acontecem neste domingo em todo Brasil.

"O futebol é um grande incentivo para todas as crianças no mundo e no Brasil principalmente, então creio que meu primeiro pedido seria realmente pela educação e pela saúde em primeiro lugar, mas que também nossos futuros prefeitos incentivem bastante todos os esportes. Muitas crianças saem das ruas e da criminalidade por causa do esporte. Que eles possam investir, fazer o possível para ter mais crianças motivadas a praticar", disse o zagueiro.

O jogador também falou sobre o fato de boa parte dos companheiros de profissão não exporem suas opinião em relação a determinados assuntos.

"Sabemos que rede social, expor a opinião, falar o que tem que ser falado, é muito delicado porque jogador já é muito visado pela sua profissão, há muita pressão nas costas dele. Ele vive num mundo onde é o foco 24h por dia, com o acúmulo dos jogos é muito estresse que acontece. Talvez seja por isso que jogadores preferem ficar mais no canto deles do que se expor. Mas creio que cada um é cada um, temos que respeitar a opinião das pessoas. Só que o jogador pode ter opinião forte e ser bastante ouvido, então quem puder ajudar e fazer o melhor para a sociedade tentará fazer o máximo", completou.