Publicado 15/11/2020 19:31

Rio - O volante e zagueiro Javier Mascherano, que teve passagens marcantes por Corinthians, Barcelona e seleção argentina, anunciou neste domingo, aos 36 anos, que irá se aposentar. O comunicado foi feito após a derrota de seu atual clube, o Estudiantes, para o Argentinos Juniors por 1 a 0.

"Quero anunciar que hoje estou me aposentando do futebol profissionalmente. Quero agradecer a este clube (Estudiantes) que me deu a oportunidade de terminar minha carreira na Argentina", disse o jogador, em rápido pronunciamento.

Mascherano defendeu o Barcelona por oito anos, de 2010 a 2018. Foram 334 jogos com a camisa do clube catalão, com apenas um gol marcado e diversos títulos conquistados, entre eles duas Liga dos Campeões. Também marcou época na seleção argentina, onde disputou 147 partidas e esteve em quatro Copas do Mundo, entre elas a do Brasil, quando a equipe chegou à final contra a Alemanha.