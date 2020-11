Jorge Jesus DIVULGAÇÃO / BENFICA

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 10:41

Rio - O retorno de Jorge Jesus ao Benfica não vem sendo como o torcedor do clube da Luz esperava. Além de uma eliminação precoce na Liga dos Campeões, acumula o maior número de gols sofridos em um início de temporada desde 1961. As informações são do jornal "A Bola".

Naquela temporada (1961/1962), o clube português levou 16 gols nos 11 primeiros jogos da temporada. Só nas últimas três partidas, o Benfica de Jorge Jesus foi vazado nove vezes s (3x0 para o Boavista, 3x3 com o Rangers e 3x2 para o Braga).



Desta forma, o técnico ex-Flamengo ainda pensa em uma forma de acerta seu setor defensivo e uma formação com três zagueiros não é descartada.