Memes! Rivais tiram onda após nova derrota e permanência do Botafogo no Z-4

Rio - A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro está bem delicada. Após a derrota na última segunda-feira para o Bragantino a equipe carioca permaneceu na zona de rebaixamento. O resultado negativo fez com que torcedores rivais utilizassem as redes sociais para ironizar o Glorioso e apontar o risco do clube de jogar a Série B no ano que vem.

