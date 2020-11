Thomas Bach AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/11/2020 09:45 | Atualizado 17/11/2020 09:46

Rio - A vacinação contra a covid-19 não vai ser obrigatória para os atletas que participarem dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. O recado foi dado nesta terça-feira pelo alemão Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), durante uma visita ao estádio Olímpico de Tóquio, local das cerimônias de abertura e encerramento do evento e de provas de atletismo.