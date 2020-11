Rony é um dos atletas diagnosticados com coronavírus Cesar Greco/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 12:31 | Atualizado 17/11/2020 12:33

São Paulo - Nesta terça-feira o Palmeiras informou que já são 17 casos de Covid-19 no clube, sendo 15 jogadores.

O time paulista realizou novos exames e confirmou que Jailson, Vinicius, Kuscevic, Gustavo Scarpa, Quiñonez, Pedro Acácio e Marino, além do assistente técnico João Martins, testaram positivo e foram afastados para cumprir quarentena.

O atacante Gabriel Veron e o zagueiro Alan Empereur já haviam informado, via rede social, que na última segunda-feira testaram positivo para o vírus e também cumprem isolamento, assim como Edu Dracena, assessor técnico.

Na última semana, o Palmeiras já havia divulgado quatro casos positivos: Luan, Danilo, Rony e Gabriel Silva. Convocados para as Eliminatórias, Gabriel Menino e Matías Viña foram diagnosticados enquanto estavam servindo suas seleções.

Os jogadores que foram infectados só poderão voltar a frequentar a Academia de Futebol junto ao elenco após testarem negativo nos exames.

Após ser flagrado em uma balada sem usar máscara, Ramires foi afastado do treinamento na última sexta-feira. Porém, o jogador realizou exames e testou negativo para a presença do vírus e foi reintegrado e relacionado para o jogo do último sábado, contra o Fluminense.

O elenco do Palmeiras viaja ainda nesta terça-feira para Fortaleza, onde vai encarar o Ceará, na quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Verdão tem uma larga vantagem após vencer por 3 x 0 o primeiro jogo, podendo, assim, perder por até dois gols de diferença.

A princípio, os novos testes devem ocorrer na quinta-feira, um dia depois do jogo decisivo no Castelão.