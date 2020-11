Taça do Mundial de Clubes da Fifa que será disputado em fevereiro de 2021 Divulgação

Rio - A Fifa definiu as novas datas do Mundial de Clubes do Qatar, que foi adiado de dezembro de 2020 para o dia 1º a 11 de fevereiro de 2021. Com a mudança, o campeão da Libertadores, que será decidida em 30 de janeiro, já viajará rumo a Doha para a disputa da competição entre clubes mais importante do mundo.

Em caso de título de um brasileiro, a CBF terá problemas porque o clube perderá, pelo menos, duas rodadas da reta final da Série A (33ª e 34), e se chegar a decisão do mundial dia 11 de fevereiro, também deve perder a 35ª rodada. Vale lembrar que seis clubes ainda representam o Brasil na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Inter, Grêmio, Santos e Athletico.



Nesse momento, somente dois dos sete times participantes já estão classificados para o torneio: o Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões, e o Al-Duhail, vencedor do Campeonato Qatariano e que vai representar o país-sede.