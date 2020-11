Jorge Sampaoli ReproduÃção/Twitter

Por Estadão

Rio - Há algumas horas da partida diante do Athletico-PR, válida pelo Campeonato Brasileirão, o Atlético-MG divulgou na manhã desta quarta-feira, através de suas redes sociais, que mais 10 pessoas ligadas ao clube testaram positivo para o novo coronavírus. Dentre os infectados estão o goleiro Victor, o lateral-direito Guga, o zagueiro Réver, o volante Allan e o atacante chileno Eduardo Vargas.



Os casos foram constatados a partir de uma nova bateria de testes realizada após o clube identificar nove infecções no departamento de futebol na última segunda-feira. Esses novos exames foram feitos por precaução e não são uma exigência do protocolo sanitário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Além dos jogadores, o diretor de futebol Alexandre Mattos, o supervisor de futebol Carlos Alberto Isidoro, os analistas de desempenho Diogo Alves e Gustavo Nicoline e o segurança André Ricardo também deram positivo. Agora, a equipe mineira contabiliza 19 casos da doença.



"Seguindo rigorosamente todos os protocolos de saúde e zelando pelo bem estar de todos, o Atlético informa que, após a testagem da última segunda, repetiu os testes em todos os envolvidos no departamento de futebol, mesmo não sendo essa uma exigência dos protocolos da CBF. Na nova testagem, mais dez pessoas testaram positivo: o diretor de futebol Alexandre Mattos, o supervisor de futebol Carlos Alberto Isidoro, os analistas de desempenho Diogo Alves e Gustavo Nicoline, o segurança André Ricardo e os atletas Victor, Guga, Réver, Allan e Vargas", informou o clube mineiro em suas redes sociais.



Outro time que encontra-se em uma situação semelhante é o Palmeiras. O time alviverde, que também entra em campo na noite desta quarta-feira diante do Ceará, pela Copa do Brasil, revelou mais oito infecções pela covid-19 na terça. Ao todo, são 17 casos.