Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 15:08

Rio - Apesar da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Uruguai, o apresentador Neto não gostou da postura de Tite. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, ele criticou o treinador por não ter colocado Vinícius Júnior e Thiago Galhardo em campo.

"Ontem, foi um time regular? Foi. Ganhou o jogo. No final, botou o Bruno Guimarães e o Paquetá. Isso é uma vergonha! O Vinicius Jr vem da Espanha e (o Tite) não coloca. Aí você tem o artilheiro, que é o Thiago Galhardo, e ele não coloca. Tite, você vai perder outra Copa do Mundo? O que adianta ganhar as Eliminatórias? Não adianta nada, igual dançar com irmã", disse Neto.

Com o resultado, o Brasil segue 100 % nas Eliminatórias após quatro rodadas. O próximo compromisso será somente em março, contra a Colômbia.