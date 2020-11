Goleiro Tadeu em treino pelo Goiás Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Publicado 18/11/2020 16:50 | Atualizado 18/11/2020 16:51

Rio - Apontado por muitos como um dos melhores goleiros e principal jogador do Goiás no Campeonato Brasileiro, Tadeu projetou o próximo jogo contra o Palmeiras. O goleiro destacou a qualidade do adversário, mas ressaltou que o Esmeraldino precisa buscar a vitória.

"Vamos enfrentar uma equipe que vem de bons resultados na competição. Uma equipe que tem apresentado um futebol muito bom. Sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades. Mas, na situação em que estamos não podemos pensar em outra coisa que não seja a vitória. Temos total respeito pela equipe do Palmeiras, mas precisamos buscar uma vitória", disse.



Desde a temporada passada, o goleiro Tadeu tem sido um dos principais destaques do Goiás. De acordo com a plataforma de estatísticas "Instat", Tadeu é o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão. Apesar das boas atuações individuais, Tadeu destaca que o mais importante é o coletivo.



"Eu não fico satisfeito com o desempenho individual se o coletivo não vai bem. Acredito que o sucesso individual passa muito pelo sucesso coletivo. É importante fazer bons jogos, poder ajudar, ter atuações seguras. Vamos buscar ter um desempenho melhor, para poder tirar o Goiás dessa situação", concluiu.