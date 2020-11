Melhores do Prêmio Fifa reprodução

Rio - Há cerca de três semanas, o narrador da 'Globo' Luis Roberto fez uma comparação entre o goleiro Hugo Souza, jovem destaque do Flamengo, com Thibaut Courtois, arqueiro da seleção belga. No primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil, contra o São Paulo, Hugo cometeu uma falha bizarra, assim como Courtois nesta quarta-feira pela Liga das Nações.

"O moleque é impressionante. Além de ser muito grande (1,96 m) é muito ágil. Olha, já que eu falei do Lewandowsk em relação ao Pedro, vou falar o seguinte: O Hugo tem características do Courtois. O Courtois tem um pouquinho mais de 2 m, inclusive", disse Luis Roberto no último dia 29 de outubro.

Contra o São Paulo, Hugo Souza dominou uma bola na pequena área, tentou driblar Brenner, perdeu a bola e levou o gol, que custou a derrota para o Flamengo. Nesta quarta, Chadli recuou para Courtois, que deixou a bola passar por baixo dos pés, levando um gol. Mas a falha do arqueiro não custou o resultado, que terminou em 4 a 2 para Bélgica sobre a Dinamarca.