Diego Souza comandou a vitória do Grêmio sobre o Cuiabá com dois gols

18/11/2020

Porto Alegre - Cinco vezes campeão da Copa do Brasil, o Grêmio está no páreo pelo hexa. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, no jogo de volta, na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho garantiu lugar em sua 15ª semifinal e se tornou o clube mais jogos (187) na competição. Credenciado pela vitória por 2 a 1, na Arena Pantanal, os donos da casa, com dois gols de Diego Souza, confirmaram a vaga. Renato Gaúcho, no entanto, pisou no freio e conteve a euforia.

"É muito cedo ainda para falar de título, falta muita coisa. O mais importante é que o grupo conseguiu a classificação, era nosso objetivo. Carimbamos mais uma semifinal de Copa do Brasil", avaliou Renato.

Conhecido pela irreverência e confiança em seu trabalho, o 'vacinado' Renato Gaúcho não se deixou levar pelo próprio histórico de conquistas à frente do Grêmio ou pelo sequência positiva de oito vitórias consecutivas e 11 jogos de invencibilidade.

"A equipe se apresentou bem, esteve segura o tempo todo, não deu chances ao adversário. Entramos determinados a conquistar a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe se dosou um pouco. Procurei até poupar alguns jogadores. O importante foi o total, deu para o gasto, principalmente no primeiro tempo, uma grande exibição", disse o treinador.