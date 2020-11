Rio de Janeiro (RJ), 09/05/2019, MEDIA DAY DO UFC 237 - Anderson Silva durante o pré evento do UFC 237, Hotel Windsor Marapendi, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Armando Paiva / Agência O Dia UFC 237, UFC Rio Armando Paiva / Agência O Dia

Rio - Lenda do MMA, o brasileiro Anderson Silva rescindiu o contrato com o UFC. De acordo com o empresário do lutador, o ex-campeão do peso-médio chegou a um acordo verbal pelo término do vínculo. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal 'MMA Fighting'. Anderson tinha contrato com a companhia de luta desde 2006.

No entanto, segundo a 'TMZ Sports', Dana White, presidente do UFC, afirmou que não concordou em liberar o ex-lutador de 45 anos. Contudo, horas depois, voltou atrás e confirmou a rescisão. Anderson Silva fez sua última luta no último dia 31 de outubro, quando perdeu para Uriah Hall. No duelo, o brasileiro foi derrotado por nocaute. 'Spider' foi campeão dos pesos-médios entre 2006 e 2013.