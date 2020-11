Palmeiras enfrentou o Fluminense no último final de semana LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:54 | Atualizado 20/11/2020 13:54

São Paulo - O surto de Covid-19 entre os times da Séria A do Brasileirão está cada vez pior. Nesta manhã de sexta-feira o Palmeiras anunciou que mais cinco jogadores testaram positivo para a doença. O meia Raphael Veiga e os atacantes Willian, Aníbal e Breno Lopes, além do meia Alan, que estava emprestado ao Guarani e se recupera no clube de uma fratura sofrida no pé já estão cumprindo quarentena.

Para o jogo deste sábado contra o Goiás, o Alviverde só tem apenas 12 jogadores disponíveis. De acordo com o comunicado do Verdão, todos estão isolados e sendo acompanhados pelos médicos do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

Publicidade

Agora são 63 atletas de times da Série A afastados por conta da doença.