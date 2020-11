Rede Globo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 12:00 | Atualizado 21/11/2020 12:07

Rio - O Grupo Globo enviou comunicado no começo desta semana reforçando o pedido de isenção a seus profissionais nas redes sociais e alertando para um "código rigoroso" interno. O pedido aconteceu depois da apresentadora do Sportv Janaína Xavier postar uma foto com a então candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann. A jornalista acabou suspensa de suas atividades.

Janaína exibiu em seu Instagram uma foto ao lado de Joice. Na mesma imagem estava o namorado da apresentadora, Gustavo Bonini Guedes, que é advogado da candidata do PSL.



A imagem começou a circular na redação do esporte da Globo até chegar nos diretores. Inconformados com a publicação, os diretores afastaram Janaína imediatamente e decidiram posteriormente por uma suspensão inicial de uma semana. Na última semana, Janaína não comandou as edições matutina do "Sportv News".