Rio - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vai multar jogadores, cartolas e membros da comissão técnica que deixarem o hotel, ou até mesmo receberem visitas de terceiros, durante estadias de seus times enquanto estiverem atuando como visitante na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Os valores podem chegar a US$ 30 mil (R$ 160 mil).

A entidade já havia documentado os protocolos de saúde por conta do Covid-19 em outubro e agora reforçou e atualizou em novembro. As confederações filiadas receberam uma notificação reiterando a necessidade de que haverá punições caso o protocolo não seja seguido.

Segundo o documento da Conmebol, são duas proibições:

- que membros das delegações de times visitantes (tanto jogadores como oficiais) abandonem hotel ou campo de treinamento a menos que seja em ocasião anteriormente acordada e organizada e que não implique em contato com ninguém de fora de sua delegação;

- que os mesmos membros (jogadores e oficiais) recebam visitas de terceiros em hotéis e campos de treinamento.

A determinação é de que as delegações saiam do aeroporto diretamente pro hotel e caso cheguem um dia antes da partida, os membros só podem sair para treinar. A confederação manteve a regra que os times só devem permanecer por 72 horas nos países em que atuarão. Entretanto, a maioria tem chegado horas do confronto.

Caso o protocolo seja descumprido, a promessa é de que tanto jogadores, quanto membros da comissão técnica e cartolas sejam multados em US$ 15 mil (R$ 80 mil) na primeira falta e US$ 30 mil (R$ 160 mil) na segunda. Os clubes também podem ser punidos caso seja comprovado que tinham ciência da saída e não avisou a Conmebol.Os valores aplicados vão ser retirados das cotas recebidas a cada fase avançada.

Os testes feitos nos jogadores cinco dias antes da viagem continuarão a serem feitos e somente aqueles negativados vão poder viajar.