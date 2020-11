Felipão Bruno Haddad/ Cruzeiro

Minas Gerais - O empate por 1 a 1 com o Figueirense, na noite de sexta-feira, no Mineirão, ampliou o cenário de dificuldades para o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas 25 pontos somados em 22 compromissos, o time já vê a possibilidade de disputar por dois anos consecutivos a segunda divisão nacional como algo provável. E ainda precisa conviver com o risco de queda à Série C.