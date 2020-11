Cerca de 50 torcedores se juntaram para protestar contra a o mau momento do Internacional Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 15:13 | Atualizado 21/11/2020 15:22

Porto Alegre - Na manhã deste sábado, cerca de 50 torcedores se juntaram em frente ao Beira-Rio para protestar, de forma pacífica, contra a direção e os jogadores do Internacional. As cobranças ocorrem justamente na véspera da partida contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão.

A torcida está insatisfeita com o momento da equipe na temporada, apesar de do Colorado ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Os torcedores se reuniram no Beira-Rio, depois caminharam até o centro de treinamentos, que fica no outro lado da rua do estádio. O grupo de torcedores gritou palavras de repúdio à diretoria e jogadores.

O momento turbulento começou após a saída inesperada do técnico Eduardo Coudet, duas semanas atrás. Abel Braga foi contratado para seu lugar, o que gerou polêmica entre parte da torcida. Nas três partidas sob o comando de Abelão, entretanto, o time ainda não engrenou. Perdeu para o Santos no Campeonato Brasileiro e foi eliminado na Copa do Brasil para o América-MG nos pênaltis, perdendo o jogo em casa e vencendo fora.

Apesar do confronto de domingo contra o Fluminense, o foco do Colorado é o jogo contra o Boca Juniors pela libertadores na quarta-feira. O treinador do Inter vai desfalcar o time por testado positivo para Covid-19.