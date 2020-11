Marta Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 17:27 | Atualizado 21/11/2020 17:28

Rio - A camisa 10 da seleção brasileira feminina, Marta, foi cortada dos amistosos que o Brasil fará contra o Equador. A craque testou positivo para Covid-19 em testes feitos antes da apresentação das jogadoras.

De acordo com nota da CBF, o Orlando Pride, time da Rainha nos Estados Unidos, já foi comunicado pelo departamento médico da seleção sobre o resultado positivo e está prestando assistência à jogadora.

Publicidade

A defensora do Avaí/Kindermann, Camila, foi a escolhida para ocupar o lugar de Marta. O Brasil enfrenta o Equador nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo.

As jogadoras irão se apresentar na segunda feira, em Guarulhos (SP) e a técnica Pia Sundhage irá comandar os treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians.