Publicado 22/11/2020 12:32 | Atualizado 22/11/2020 12:38

Rio - O SBT entrou na briga com a Globo pela transmissão da Fórmula 1 em 2021. A emissora, que já havia demonstrado interesse na categoria quando a Rio Motorsports tinha os direitos de negociação, entrou em contato com a Liberty Media e se ofereceu a exibir a competição. As conversas ainda estão prematuras, a empresa americana tem o Grupo Globo como prioridade. Informações são do site "uol".

O canal de Silvio Santos tem feito diversos investimentos no esporte ultimamente e quer reforçar a programação com a principal categoria do automobilismo mundial. O SBT entrou em contato direto com a Liberty, que pediu um plano de cobertura e a emissora está preparando isto. Entretanto, os executivos deixaram claro que as conversas com a Globo estão avançadas.

As conversas entre a emissora carioca e a empresa americana começaram na semana retrasada e estão evoluindo bem. A Liberty Media entende que seria mais prudente no momento manter a longa parceria, considerando ainda a retração da economia global em decorrência da pandemia do novo coronavírus.