Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/11/2020 19:19

Inglaterra - O Liverpool deu uma demonstração de força neste domingo. Em um confronto direto pelas primeiras posições, superou os vários desfalques, incluindo o artilheiro Mohamed Salah, e o capitão Jordan Henderson para derrotar o Leicester por 3 a 0, no Anfield Road, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Inglês. O atacante brasileiro Roberto Firmino marcou um dos gols do fácil triunfo. Diogo Jota e Evans (contra) fizeram os outros.

O triunfo deste domingo deixa o Liverpool com os mesmos 20 pontos do líder Tottenham, mas na segunda posição por causa dos critérios de desempate. Já o Leicester, que havia iniciado a rodada na liderança, é o quarto, com 18, igualado ao terceiro Chelsea. Além disso, viu cair a série de quatro vitórias e os 100% de aproveitamento como visitante na competição.Tendo os brasileiros Alisson, Fabinho e Firmino como titulares, o Liverpool dominou o primeiro tempo, a ponto de o seu goleiro só ter feito uma defesa. Abriu o placar aos 20, quando Evans se atrapalhou ao tentar fazer um corte, cabeceando para a própria meta.Depois, aos 40 minutos, Robertson foi lançado na esquerda, passou pelo seu marcador e cruzou para Diogo Jota cabecear às redes. O português, assim, se tornou o primeiro jogador a marcar em suas primeiras quatro partidas pelo clube no campeonato no Anfield Road.O domínio do Liverpool se repetiu na etapa final, assim como o gol aos 40 minutos e de cabeça. Dessa vez, quem marcou foi Firmino, mandando no canto direito da meta do Leicester após cobrança de escanteio. De alguma forma, premiou a sua insistência, pois ele esteve duas vezes perto de marcar no segundo tempo, antes de fechar o placar em 3 a 0."Sabíamos que não seria um jogo tranquilo, porque o Leicester faz boa campanha neste início de Premier League e era líder até essa rodada. Por isso, temos que valorizar ainda mais esse resultado. Fico feliz de ter deixado minha marca, mas o mais importante é sempre poder ajudar o Liverpool a sair de campo com a vitória", disse Firmino.Sem os lesionados Virgil van Dijk e Joe Gomez, o time também não correu riscos defensivos, com a zaga composta pelos meio-campistas James Milner e Fabinho neutralizando o artilheiro Jamie Vardy. E chegou aos 64 jogos invicto no Inglês como mandante, um recorde na história da competição.