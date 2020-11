Carro de Anele Ngcongca ficou destruído Reprodução

Por iG

Publicado 23/11/2020 11:42

Rio - O futebol está de luto. O lateral-direito Anele Ngcongca, nome certo na seleção da Africa do Sul até 2016, morreu em acidente de carro na madrugada desta segunda-feira.

Publicidade

Ele tinha 33 anos, atuava pelo Mamelodi Sundowns e estava viajando rumo a Durban para assinar contrato com o AmaZulu FC.

De acordo com informações da polícia, o acidente ocorreu na região de Mtunzini. O carro em que estava com uma companheira capotou em uma via expressa e o jogador foi arremessado do veículo. Ngconca foi declarado morto já no local do acidente. A mulher foi levada ao hospital e está em estado de saúde grave.



O lateral fez 50 partidas pela seleção sul-africana e atuou pelos Bafana Bafana na Copa do Mundo de 2010. Com passagem pelo futebol francês, Ngcongca registra 279 jogos pelo Genk, da Bélgica. Clubes e seleção foram às redes sociais lamentar a morte do ex-jogador.



Publicidade

"Oramos para que o Deus Todo Poderoso console e fortaleça sua família, companheiros de equipe e amigos durante este momento triste de sua perda. Que sua alma descanse em paz", publicou o Sundowns no Twitter.