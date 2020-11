Faixa em homenagem a João Alberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 12:59

REPÚDIO A CENSURA!



A CBF e a FGF acabam de mandar retirar todas as faixas em homenagem ao Beto, torcedor de nosso clube.



A liberdade de expressão mais uma vez foi atropelada hoje, pelos ditatores que comandam o futebol nacional.



Até quando?



BETO ETERNO pic.twitter.com/qA0Tu5kLyX — Os Farrapos São José (@Osfarrapos1913) November 22, 2020 Segundo a torcida organizada "Os Farrapos" do São José-RS, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) teriam vetado uma faixa da torcida em homenagem a João Alberto Silveira Freitas, homem negro morto por seguranças em uma unidade do Carrefour.

A organizada se manifestou através das redes sociais para falar sobre o acontecimento no estádio Passo d'Areia, casa do São José, em jogo contra o Londrina. A faixa trazia a mensagem "Justiça por Beto. Eterno Farrapos".



O São José também fez uma homenagem ao torcedor. Os jogadores do clube entraram em campo com uma faixa que dizia "respeito não tem cor". Em entrevista ao site "uol", o clube afirmou que não teve a ver com o veto.

"Apenas a CBF [decidiu vetar a faixa]. Nós, do clube, em momento algum nos opusemos em ter as faixas. Inclusive, também fizemos homenagem ao torcedor com um minuto de silêncio e faixas pretas junto ao uniforme dos jogadores e faixa pedindo respeito", afirmou o São José

