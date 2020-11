Zagueiro pega no pênis de rival durante jogo da segunda divisão inglesa Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 16:02

Rio - A partida entre Preston e Sheffield Wednesday, pela 12ª rodada da Championship, a 2ª Divisão na Inglaterra, disputada neste domingo, contou com uma cena inusitada. O zagueiro Darnell Fisher, do Preston, foi flagrado pelas câmeras em duas oportunidades apalpando o pênis de Callum Paterson, do Sheffield Wednesday.

Publicidade

No momento do ocorrido, Paterson ergueu os braços e tentou chamar a atenção do árbitro, em vão. De acordo com o "The Sun", o caso será investigado pela federação inglesa e Fischer poderá levar uma punição.