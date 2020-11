Libertadores Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/11/2020 12:48

Rio - A Conmebol entrou com um processo contra a TV Globo cobrando US$ 120 milhões (R$ 653 milhões) pela rescisão do contrato de direito de transmissão da Libertadores. O valor é referente a todo restante de pagamentos do acordo. A informação é do portal "UOL".

É difícil precisar o valor exato que a Globo ainda teria que pagar pelo contrato à Conmebol. No entanto, restavam ainda pelo menos dois anos, 2021 e 2022. Como o valor anual era de US$ 60 milhões, a entidade estipulou o valor de pelo menos US$ 120 milhões (R$ 653 milhões). O pagamento pode ser ainda maior, já que a Globo ainda não quitou todas as parcelas referentes a este ano.

Durante reunião virtual com os clubes, o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, já havia deixado claro que tomaria medidas legais contra a Globo e o DAZN, que também rompeu o contrato de transmissão da Copa Sul-Americana. Segundo Dominguez, a quebra dos contratos causaram prejuízos financeiros grande para a entidade.