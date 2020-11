Paulo Pelaipe está recuperado da Covid-19 Divulgação Coritiba

Rio - Paulo Pelaipe, de 69 anos, ex-dirigente do Flamengo e que hoje é executivo de futebol do Coritiba, recebeu alta na manhã desta terça-feira pós mais de mês de tratamento por conta do Covid-19. Pelaipe foi diagnosticado com a doença no início de outubro e depois internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao agravamento de sua situação.

O dirigente permaneceu na UTI até a última quarta-feira, quando apresentou sinal de melhora. Ele ficou mais seis dias hospitalizado até receber alta.



O Coritiba registrou o momento da saída de Pelaipe do hospital em suas redes sociais.