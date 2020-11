Atualização do FIFA 21 traz Fred "Desimpedidos" como um dos novos jogadores Reprodução

Rio - A EA Sports anunciou nesta segunda-feira uma atualização que trará vários nomes famosos como jogadores controláveis ao modo Volta. O influenciador Fred, do "Desimpedidos", será o representante brasileiro do jogo.



Além do influenciador, o piloto Lewis Hamilton, o quarterback da NFL Patrick Mahomes, o ala-pivô do Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo e o pivô do Philladelphia Sixers Joel Embiid, ambos da NBA, a cantora Dua Lipa e o ex-jogador e treinador do Real Madrid Zinedine Zidane completam a lista dos chamados "inovadores". Além deles, Haaland e Mason Mount também serão incluídos na classe.

De acordo com o vídeo divulgado pela empresa, é preciso vencer cada personagem para que você possa desbloqueá-lo e, consequentemente, tê-lo em seu time. Eles serão desbloqueados semanalmente.