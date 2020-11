Momento em que Drussyla fez os vídeos alegando racismo Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 15:57 | Atualizado 24/11/2020 18:26

Rio - Drussyla é uma das principais jogadoras de vôlei do país e mesmo assim não consegue escapar do constante racismo que há no Brasil. A atleta que atua pelo Sesc-RJ/Flamengo e seleção brasileira, alegou ter sofrido preconceito enquanto fazia compras em uma unidade das Lojas Americanas no Rio. A ponteira fez uma série de vídeos em uma rede social enquanto ela, a mãe e a irmã, todas pretas, eram constantemente vigiadas por seguranças do local.

"Toda vez que eu venho nas Lojas Americanas é esse inferno. O segurança já passou por mim umas três vezes. Ele fica me seguindo, essa palhaçada, esse preconceito, só porque eu sou preta. Estou com minha família aqui, todo mundo é preto. É isso, é assim que a gente vive nesse 'brasilzão'. Toda vez é esse inferno", falou Drussyla já no primeiro vídeo.

Publicidade

"Minha irmã idem. Toda vez que vem nas Lojas Americanas, a mesma coisa. Quarta vez que (o segurança) passou por mim. Está querendo trabalhar", disse. "Que vexame, né, minha gente? Que absurdo", continuou a jogadora.

Depois, já no carro, a jogadora deu sua opinião: "Ele está fazendo o trabalho dele. Ele tem que, realmente, prestar atenção nas pessoas que entram, e tal, mas caralho, ficou no meu pé e no pé da minha família. E não é de hoje. Minha irmã vai lá e é a mesma pessoa, que faz as mesmas coisas... seguindo, seguindo e seguindo. O problema não é fazer o trabalho dele, ele está certo. É a forma que ele faz o trabalho dele. Triste. Essa é a realidade que a gente vive", completou.

Publicidade

As Lojas Americanas posicionaram oficialmente sobre o caso.

“A Americanas informa que o respeito está na base da sua cultura e que repudia todo e qualquer ato de discriminação”, trouxe o comunicado da empresa.