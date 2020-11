Flamengo

Entenda por que Lille pediu ao Flamengo para adiar a cirurgia de Thiago Maia

Cirurgia no joelho esquerdo do volante iria acontecer no último sábado, mas a pedido do clube francês a operação não aconteceu

Publicado 24/11/2020 15:11 | Atualizado há 2 horas