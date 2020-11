Mariane Bernadi Reprodução/Instagram

Se o nome de Neymar está envolvido com o da funkeira Gabily , o pai do jogador também resolveu engatar um relacionamento e estaria namorando, desde o início do ano, com Mariane Bernardi, de 44 anos.

Conhecida da família, Mariane é mãe do jogador de futebol Andrei, de 21 anos, que, por sua vez, é “parça” de Neymar. De Santa Catarina, ela já foi vista em público com o pai do craque, em julho, assistindo à final da Copa da França, quando o PSG levou o título e com direito a gol do brasileiro.

No último domingo, em uma live beneficente promovida por Rafaella, irmã de Neymar, Mariane esteve ao lado da funkeira Gabily. As duas, aliás, posaram juntas. “Amo, estava com saudade”, escreveu Gabily na legenda de uma foto publicada nos stories.

Neymar e a cantora, aliás, estariam em um relacionamento aberto há oito meses, desde o início da pandemia.

Gabily chegou a viajar para Paris, onde ficou hospedada num hotel, e visitas de Neymar. Ela ficou com três amigas e ambas foram para a mansão do jogador posteriormente . Os dois retornaram juntos ao Brasil recentemente.