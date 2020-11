Neymar AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/11/2020 10:29

Rio - A Fifa anunciou nesta quarta-feira os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo (The Best) em 2020. A lista conta com 11 jogadores e nela está o atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain. Ele concorre com nomes recorrentes em premiações como o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e do argentino Lionel Messi, do Barcelona.