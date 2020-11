Fotos! Musa fitness conta o que um homem precisa ter para conquistá-la: 'Mente aberta'

Rio - A musa fitness Carolina Azevedo posou para fotos sensuais e exibiu o shape sarado. Para manter o corpo, a influencer aposta em vários modalidades de atividades físicas.

"Antes da pandemia, fazia 3 tipos de treino por dia: boxe, natação e balé fit . Hoje em dia, sou adepta do Hiit, musculação e spinning", conta a loira, que tem 88cm de busto e 96 cm de bumbum.Carolina já fez mamoplastia de aumento duas vezes e aumentar mais. "Pretendo também fazer outras cirurgias, como por exemplo rinoplastia".Já sobre relacionamentos amorosos, a beldade, que está solteira, diz não ligar para o físico do parceiro, mas ganha pontos com ela quem gosta de esporte, saúde e bem-estar."Uma pessoa que pratica esporte , não apenas musculação, tende a ser mais de bem com a vida , ter mais disciplina e amor-próprio. Se homem treinar musculação só por treinar e ganhar músculos vai adquirir um bom aspecto esteticamente, mas isso não é tudo. Prefiro os que, assim como eu, tenham a cabeça aberta pra tentar coisas diferentes, seja na vida como casal ou no esporte", finaliza.