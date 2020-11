Flamengo

Flamengo e Domènec ainda não assinaram rescisão, clube busca acordo e contrato segue vigente

A diretoria rubro-negra conversa com os representantes do catalão para chegar a um denominador comum referente ao pagamento da multa rescisória do treinador

Publicado 25/11/2020 20:29 | Atualizado há 1 hora