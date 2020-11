Por O Dia

Rio - Além do prêmio Puskàs, de gol mais bonito da temporada 2019-2020, e do prêmio de melhor jogador, a Fifa revelou os concorrentes a melhor treinador. A ausência de Jorge Jesus entre os cinco indicados causou revolta em torcedores brasileiros nas redes sociais.

Os cinco nomes lembrados foram: Hans-Dieter Flick (Treinador do Bayern), Marcelo Bielsa (Treinador do Leeds United), Julen Lopetegui (Treinador do Sevilla), Zinedine Zidane (Treinador do Real Madrid) e Jürgen Klopp (Treinador do Liverpool). Nenhum deles dirigiu algum clube fora da Europa na última temporada.