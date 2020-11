Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/11/2020 14:33

Rio - Diego Maradona teve ao longo da sua vida uma relação de amor e ódio com Pelé. Nos últimos anos, no entanto, os dois selaram a paz e até trocaram afagos em público. No centro do embate entre o argentino e o Rei do Futebol esteve principalmente a disputa em quem foi o maior jogador de todos os tempos. Apesar de para a ampla maioria dos fãs do futebol de todo o mundo não haver dúvidas de que não existiu ninguém maior do que Pelé, na Argentina muitos colocam Maradona como o melhor jogador da história.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



Curiosamente, o argentino teve, na infância, Rivellino como maior ídolo não apenas por causa do talento do brasileiro, mas também por ele ter, nas suas palavras, desafiado Pelé durante a Copa do Mundo de 1970. "Rivellino sempre teve resposta para tudo Ele encarou Pelé, que já era o melhor do mundo, e disse: ‘Fala a verdade, você gostaria de ser canhoto?’", contou Maradona. Curiosamente, o argentino teve, na infância, Rivellino como maior ídolo não apenas por causa do talento do brasileiro, mas também por ele ter, nas suas palavras, desafiado Pelé durante a Copa do Mundo de 1970. "Rivellino sempre teve resposta para tudo Ele encarou Pelé, que já era o melhor do mundo, e disse: ‘Fala a verdade, você gostaria de ser canhoto?’", contou Maradona.

Publicidade