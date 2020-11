Diego Maradona morreu aos 60 anos Divulgação/Gimnasia y Esgrima

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 15:21 | Atualizado 25/11/2020 15:25

Argentina - O mundo perdeu uma das maiores personalidades do futebol na história. Nesta terça-feira, Diego Armando Maradona morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, aos 60 anos. Na última entrevista, dada ao jornal argentino 'Clarín', o mesmo que noticiou a morte do craque, Maradona disse que não sabia se seria amado para sempre pelo povo.

"Ao povo vou ser eternamente grato. Todos os dias me surpreendem. O que vivi neste retorno ao futebol argentino não vou me esquecer jamais. Superou tudo o que eu podia imaginar. Estive muito tempo fora e às vezes me pergunto se o povo vai seguir me amando. Se seguirão sentindo a mesma coisa", disse o argentino, que também conversou com o veículo assim que completou 60 anos, no último dia 30 de outubro:



"O futebol me deu tudo o que tenho. Mais do que poderia imaginar. Se não tivesse tido o vício poderia ter jogado muito mais. Mas hoje isso é passado. Estou bem e o que mais lamento é não ter mais "meus velhos" (os pais). Sempre faço esse pedido, queria um dia mais com a Tota (mãe), mas sei que ela está no céu, orgulhosa de mim e que foi muito feliz", disse Maradona.