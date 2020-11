Apesar da rivalidade alimentada no futebol, Pelè e Maradona tiveram sólida amizade Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 15:57

Argentina - Atendendo ao pedido do Boca Juniors, time do coração de Maradona, a Conmebol decidiu suspender a partida da equipe xeneize contra o Internacional, que ocorreria nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. A entidade máxima do futebol sul-americano remarcou o primeiro duelo para o próximo dia 2 de dezembro. Segundo confronto fica para o dia 9.

Maradona morreu nesta quarta-feira, vítima de uma parada cardiorrespiratória, aos 60 anos. Segundo a emissora argentina 'TyC Sports', o Boca Juniors decretará luto de três dias, assim como o fez o presidente da Argentina. Diego Armando Maradona defendeu o Boca em 1981-82 e 1995-97. Foi campeão da Copa do Mundo de 1986 pela Argentina.