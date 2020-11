Maradona é o maior ídolo da história do Napoli Divulgação/Asif Kapadia

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 16:08 | Atualizado 25/11/2020 16:39

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020 Rio - Após ser confirmada a morte de Diego Armando Maradona , o prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, anunciou que o estádio do Napoli, San Paolo, passará a ser chamado de Diego Armando Maradona, considerado o maior ídolo da história do clube italiano.

Antes do anúncio, o político havia lamentado a morte de Maradona. Luigi de Magistris lembrou a relação intensa do argentino com a cidade durante sua passagem pelo Napoli, de 1984 a 1991.

"Diego fez nosso povo sonhar. Ele resgatou Nápoles com sua genialidade. Em 2017, se tornou nosso cidadão honorário. Diego, napolitano e argentino, você nos deu alegria e felicidade. Nápoles te ama!", escreveu.