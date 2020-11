Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 17:21

Rio - Um dos maiores craques do futebol mundial, Diego Armando Maradona morreu nesta terça-feira após parada cardiorrespiratória. Além do Napoli, onde ficou maior parte da carreira, Argentinos Juniors, Sevilla, Newells Old Boys, Boca Juniors, o argentino também somou passagem pelo Barcelona. E em 1984, fez a última partida pelo time catalão. O adversário? O Fluminense.

A partida foi válida por um torneio amistoso, organizado pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos. No duelo entre as equipes, o Tricolor, comandado por Parreira, tinha grandes nomes como Aldo, Branco, Duílio, Romerito e Washington. A partida terminou empatada em 2 a 2, com o Barcelona vencendo nos pênaltis. Após deixar o clube catalão, Maradona se juntou ao Napoli, onde fez história.