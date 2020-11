Diego Maradona morreu aos 60 anos Ap Photo/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 16:41 | Atualizado 25/11/2020 16:42

Rio - Comentarista da Globo e ídolo do Flamengo, Júnior lamentou a morte do craque argentino Diego Maradona. Durante o "Seleção SporTV", o maestro afirmou que, caso tivesse levado uma vida mais regrada, o astro poderia ter sido ainda maior no futebol mundial.

"Estamos sem chão. A gente inclusive achava que esse problema seria superado. São essas surpresas da vida. Para quem teve a chance de conviver com ele, como eu tive, na Itália, qualquer outra coisa que se diga a respeito do Maradona, fica sempre uma dúvida sobre o que ele teria sido se tivesse levado uma vida mais regrada. Ele transformou uma equipe pequena, como era o Napoli, sem muitas ambições, em um dos maiores clubes da Europa. O time chegou no topo, vencendo o Campeonato Italiano e competição europeia. (...) Fica um vazio. A gente foi pego de surpresa por algo que não queríamos escutar, principalmente porque foi cedo. Ele tinha muita coisa para desfrutar", afirmou.

"O que a gente viu em 1986 foi um jogador maduro como homem, como jogador. Ele se divertia mais que qualquer outra coisa. E a gente viu que uma Copa do Mundo foi ganha por um jogador. A Argentina tinha grandes jogadores. Mas o que ele fez na Copa foi fruto de sua evolução como jogador e cidadão", completou.

Maradona morreu nesta quarta-feira após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. Até o momento, não se tem informações sobre velório ou enterro.