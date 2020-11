Flamengo aderiu a campanha para reduzir o risco do câncer de próstata Reprodução Twitter

Por O Dia

Rio - O movimento mundial Novembro Azul, dedicado a alertar os homens sobre a importância da prevenção e controle do câncer de próstata. “É sabido que homens frequentam consultórios médicos com menos assiduidade que as mulheres e, com o risco de contágio pela Covid, a distância do consultório parece ter aumentado ainda mais. É tempo de alertá-los sobre a importância de retomar os cuidados com a saúde”, afirma Luiz Augusto Maltoni Jr, diretor executivo da Fundação do Câncer. Esse ano, a campanha ganha mais importância, já que uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia revela que 55% dos homens deixaram de ir a consultas ou de seguir tratamentos médicos em decorrência da pandemia de Covid-19.



Para atrair a atenção dos homens para a importância dos cuidados com a saúde, a Fundação do Câncer está desenvolvendo uma campanha inovadora em suas redes sociais. A inspiração é a maior paixão nacional: o futebol. No Campeonato Novembro Azul, o time da Fundação, o Prevenção Atlético Clube, vai enfrentar – e derrotar, claro – adversários que são os fatores de risco para o câncer de próstata: F.C. Sobrepeso, Associação Atlética Idade +50, Má Alimentação United F.C., Clube de Regatas do Histórico Familiar e Sedentarismo Futebol Clube. E tudo isso com o requinte da narração de Evaldo José, da Rádio Tupi, o criador do bordão “que lindo, que lindo, que lindo” nos melhores momentos das partidas e nos gols.



A campanha também conta com um reforço de peso em duas datas-chave do mês: o Clube de Regatas do Flamengo aderiu à luta contra o câncer. A equipe de responsabilidade social rubro-negra preparou uma arte especial, publicada nas redes sociais alertando torcedores sobre a importância de cuidar da saúde, com foco no dia mundial de combate ao câncer de próstata (17). A ação irá se repetir no dia nacional de combate ao câncer (27).



“Devido à pandemia, a campanha do Novembro Azul 2020 está sendo realizada online, com publicações em nossas redes sociais. Nosso objetivo é conscientizar o maior número de pessoas sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis que são a principal forma de prevenir diversas doenças, entre elas o câncer. Estamos tratando um assunto da maior seriedade de forma lúdica, de forma a ampliar o alcance da nossa mensagem”, considera o diretor executivo da Fundação do Câncer.



O câncer de próstata é o segundo mais prevalente entre os homens, só ficando atrás do câncer de pele-não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados aproximadamente 66.000 novos casos em 2020. “Ainda não temos como mensurar o impacto que a pandemia terá no número de novos casos, mas é muito importante que os homens estejam atentos aos sintomas que podem indicar o câncer de próstata e procurem imediatamente um urologista. As chances de cura do câncer de próstata são muito elevadas, acima de 90%, quando o tumor é diagnosticado e tratado precocemente”, adverte Alfredo Scaff, consultor médico da Fundação do Câncer.



Sintomas



Dificuldade de urinar ou o aumento da frequência urinária, principalmente durante a noite, são os principais sintomas decorrentes do aumento da próstata. “Ter estes sintomas não significa que o paciente tenha câncer. A hipertrofia prostática, que é a principal patologia da glândula, tem a mesma sintomatologia e é benigna. Homens a partir de 50 anos devem estar atentos a eventuais sintomas urinários que fogem da rotina e procurar imediatamente ajuda de um especialista. É importante ressaltar que por vezes o câncer de próstata é assintomático”, destaca Maltoni. Ele frisa ainda que o exame de toque faz parte do exame clínico completo: “Esse exame é muito mais importante do que qualquer preconceito”.



Prevenção



A recomendação para a prevenção é evitar o sobrepeso, o sedentarismo, fazer uma dieta saudável, com baixa gordura, muitos legumes e vegetais. É fundamental também praticar atividades físicas, para entrar em campo e ‘vencer o campeonato da prevenção’ e fazer visitas frequentes ao médico. “Com estas medidas, é possível reduzir as chances de desenvolver o câncer de próstata”, salienta Scaff. “Não sabemos ao certo como prevenir especificamente o câncer de próstata, pois o principal agente causador desta patologia não é conhecido. No entanto, sabemos que quem tem história familiar de câncer de próstata tem o dobro de chances de desenvolver o tumor”, completa ele.



Tratamento



O tratamento varia de acordo com o tamanho do câncer e da idade do paciente, entre outros fatores. “De uma forma geral, o tratamento consiste em cirurgia, que é a retirada da próstata, eventualmente, complementada com radioterapia. Pode-se usar também a terapia exclusiva com radioterapia, tanto a externa quando a braquiterapia, que se faz internamente. E há também o tratamento com medicamentos, tanto quimioterápicos quanto a hormonioterapia. Essas são as principais formas de tratamento do câncer de próstata, de forma isolada ou em associação”, explica o diretor executivo da Fundação do Câncer.