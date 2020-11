Diego Maradona morreu aos 60 anos Divulgação/Gimnasia y Esgrima

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 18:24

Argentina - Morto nesta quarta-feira após uma parada cardiorrespiratória, Diego Armando Maradona teve um documentário sobre sua vida lançado em junho do ano passado. Contudo, o próprio ex-jogador pediu para que as pessoas não assistissem ao filme. O motivo seria o descontentamento do craque com o título da obra: 'Diego Maradona: Rebelde, herói, vigarista e deus'.

Publicidade

“Joguei futebol e ganhei meu dinheiro correndo atrás da bola. Não extorqui ninguém. Se eles querem atrair o público assim, estão equivocados... O título não me agrada, e se o título não me agrada, o filme não me agradará. Não vão vê-lo", disse Maradona à TV 'Univisión'. O diretor do documentário, Asif Kapadia, disse, na época, que o ex-jogador iria gostar do filme.



“Estamos lidando com arquivos muito antigos, haverá muitas imagens que ele mesmo não viu de si mesmo, de sua família, de seus filhos. Então, acho que será muito comovente para ele”, comentou o diretor, que também fez documentários de outros importantes personagens da história, como Amy Whinehouse e Ayrton Senna. A obra estreou no Brasil em outubro de 2019 na HBO.