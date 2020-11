Maradona e Edmundo curtiram carnaval no Rio em 1998 Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 17:53

Rio - Diego Maradona foi o maior ídolo da história do futebol argentino, mas, apesar da rivalidade, também tinha um carinho especial pelo Brasil. Em duas oportunidades, o craque veio ao Rio para curtir o carnaval mais famoso do mundo na Marquês de Sapucaí e deu o que falar.

A primeira experiência de Maradona no carnaval carioca foi em 1998, quando assistiu ao desfile sentado na janela de um dos camarotes do sambódromo e encontrou craques do futebol, como Edmundo. Durante o evento, ele se mostrou animado e jogou beijos para o público que o reverenciava. Em uma rápida declaração, ele chegou a dizer que se sentia "brasileiro" e que o carnaval era um dos maiores espetáculos da terra.

Em 2006, Don Diego voltou a marcar presença na Marquês de Sapucaí. Esbanjando simpatia, o craque chegou a vestir o uniforme utilizado pelos garis da Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb). Além disso, chegou a posar para fotos equilibrando um copo de cerveja dentro de um dos camarotes do sambódromo.

Diego Maradona morreu nesta quarta-feira. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa em Tigre, na zona metropolitana de Buenos Aires.