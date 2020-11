Estádio Beira-Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 19:36

Rio - O Internacional prestará uma homenagem nesta quarta-feira a Diego Maradona, que morreu após uma parada cardiorrespiratória. O clube colorado, que enfrentaria o Boca Juniors nesta noite pela Libertadores, deixará o Beira-Rio nas cores da bandeira da argentina, azul e branco, a partir de 21h30, horário em que a bolo iria rolar. A partida foi adiada em luto pela morte do craque, que era ídolo e torcedor do clube argentino.

"Nesta hora, resta fazer homenagens, como fizemos no Twitter, como está nossa bandeira a meio mastro e como faremos. A ideia é fazer na hora do início da partida, colorir o Beira-Rio com as cores da seleção argentina. A gente presta homenagens ao ídolo, ao atleta. Estamos solidários na dor com torcedores, apaixonados por futebol, pela torcida argentina em especial daqueles clubes defendidos pelo Maradona", declarou o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, ao site "GE".

Com o adiamento, Inter e Boca Juniors se enfrentarão na próxima quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre. O jogo da volta será em 09/12, em La Bombonero.