Publicado 27/11/2020

Rio - Paraguai - O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, prestou uma homenagem a Diego Maradona nesta quinta. O técnico utilizou uma camisa da Argentina ao comandar a sua equipe contra o Guaraní, do Paraguai, em duelo pela Libertadores. A camisa de Renato tinha o nome de Maradona e o número 10 nas costas. O ídolo argentino morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, nos arredores de Buenos Aires.

Renato Gaúcho e Diego Maradona se aproximaram bastante durante a passagem dos dois pelo futebol italiano. O brasileiro defendeu a Roma, enquanto o argentino foi campeão, se tornou ídolo e é considerado o maior jogador da história do Napoli. O clube italiano irá trocar o nome do seu estádio em homenagem ao "Pibe".Dentro de campo, o Grêmio conseguiu um grande resultado na Libertadores. O time brasileiro derrotou o Guaraní por 2 a 0, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, na ida das oitavas de final. Jean Pyerre e Pepê, mais uma vez, foram os destaques gremistas.