Publicado 27/11/2020 11:07 | Atualizado 27/11/2020 11:08

Rio - Enquanto o mundo todo faz homenagens a Diego Maradona há aqueles que infelizmente não são capazes de sensibilizar nem em um momento de luto. No CT do Santos, a imagem do rosto do ídolo argentino amanheceu pichada nesta sexta-feira.

A homenagem foi feita após a morte, aos 60 anos, do maior ídolo do futebol argentino, na quarta-feira. O rosto de Diego Maradona foi pintado em um muro ao lado das imagens de Pelé e Pepe, ídolos do clube paulista. A arte ainda não estava terminada e passaria por retoques finais nesta sexta.

A homenagem era temporária e deveria ficar no muro por cerca de 30 dias. Funcionários do Santos já trabalham para cobrir as pichações. Por meio de nota oficial, o Peixe lamentou o ato de vandalismo.



Veja a nota na íntegra:



"O Santos FC lamenta que vândalos tenham cometido tal fato. O Clube já tomou todas as providências cabíveis através do seu Departamento de Patrimônio. Reiteramos que a imagem de Maradona era uma homenagem do Clube para um dos jogadores que fizeram história no futebol mundial e que ficaria pintada no muro do CT Rei Pelé por tempo determinado".