Rio - Um dos funcionários da funerária que tirou fotos ao lado do corpo de Diego Maradona e acabou demitido , Claudio Fernández se desculpou publicamente pelo ocorrido. Em entrevista à Rádio 10, ele explicou como o episódio aconteceu, pediu perdão a todo povo argentino e disse estar sendo ameaçado de morte.

"Estávamos o acomodando [Maradona] antes de levá-lo, e meu filho, como toda criança [faria], levantou o polegar e tirou a foto. Peço respeito e perdão a todos. Olha, eu fiz um serviço ao pai do Maradona, ao cunhado dele. Estive perto de Maradona quando vivo e não fiz [tirei foto] sendo meu ídolo, não vou fazer isso depois da morte. Não foi minha intenção. Sei que muitas pessoas se ofenderam, se comportaram mal, sei que incomodou", afirmou.

No entanto, o filho citado por Fernández como criança é Ismael, de 18 anos, que aparece ao lado do pai de camisa preta, segundo informações do "Clarín". De acordo com o funcionário, ele e sua família estão sofrendo ameaças de morte.

"Recebi ameaças. Sou do bairro, me conhecem. Estão dizendo que vão me matar, que vão quebrar meu carro, ameaçam meus filhos, e não sou esse tipo de pessoa. Essa foto não foi tirada do meu celular, tiraram de outro, isso é o pior de tudo. Jamais pensei que iam colocar na internet ou que iam colocar num grupo e viralizar. Peço desculpas à família Maradona", completou.

Maradona foi enterrado na última quarta-feira, em Buenos Aires. Sua morte causou começou na Argentina e levou milhares de pessoas à Casa Rosada para seu velório.