Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 17:12

Rio - A polícia da Argentina irá iniciar uma investigação para apurar se houve negligência médica na morte do craque Diego Maradona. Segundo o jornal "Clarín", a decisão aconteceu após diversas contradições em depoimentos.

Publicidade

Ainda de acordo com o "Clarín", um enfermeiro disse às autoridades que encerrou seu expediente às 6h30 e que Maradona se encontrava com sinais vitais e dormindo. Já a profissional que lhe rendeu declarou que a última pessoa a ver o ídolo argentino com vida foi seu sobrinho, Johnny Espósito, na terça-feira, noite anterior à morte. Por conta disso, existe a suspeita de que Maradona, que havia passado por uma cirurgia no cérebro e estava com a saúde debilitada, tenha sido deixado sem cuidados médicos por 12 horas.

De acordo com a perícia, a morte de Diego Maradona aconteceu por volta de meio dia da última quarta-feira, horário de trabalho da enfermeira, que deveria socorrê-lo. As contradições vão de encontro às acusações de Matías Morla, advogado do craque, que afirma que houve negligência por parte da enfermeira, que teria demorado a prestar socorro.

Publicidade

Segunda a autópsia, Maradona morre em decorrência de uma insuficiência cardíaca aguda após três paradas cardiorrespiratórias seguidas. As investigações seguirão pelos próximos dias.