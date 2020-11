O Volta Redonda está garantido na Série C de 2021 Reprodução

Por MH

Publicado 28/11/2020 18:28

Se um é pouco, dois é bom e três é demais, agora imagina oito! Em uma tarde mais do que inspirada, o Volta Redonda 'atropelou' o Brusque, ontem, no Estádio Augusto Bauer, em jogo válido pela 17ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro: 8 a 1. Além da goleada impiedosa, o Voltaço assegurou a sua permanência na Terceirona de 2021.

Os gols foram marcados por João Carlos, duas vezes, Alef Manga, outros três, Hiroshi, Oliveira e Daniel. Marco Antônio, de pênalti, descontou para a equipe da casa. No próximo sábado, às 19h, o Volta Redonda recebe o Londrina no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela última rodada da fase de grupos.