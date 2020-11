Neymar deixou sua marca na partida contra o Bordeaux AFP

Por MH

Depois do empate em 2 a 2 com o Bordeaux, neste sábado, pelo Campeonato Francês, o atacante Neymar deu uma bela cornetada no desempenho de sua equipe. Para o camisa 10, que deixou o seu em cobrança de pênalti, a atitude do PSG precisa mudar urgentemente, uma vez que o principal objetivo do clube é chegar como um dos favoritos à Liga dos Campeões.

"Fizemos um jogo esquisito, tivemos muitas chances de fazer os gols, tivemos muito volume, mas, como sempre, a gente vem pecando em alguns detalhes. A gente tem que melhorar isso, porque senão, tanto na liga, que a gente costuma ganhar praticamente todos os jogos, vem dando muito mole... Então, se não consertar isso, na liga vai ser difícil, e na Champions League pode desistir do sonho", afirmou o brasileiro em entrevista à BeIN Sports.

A preocupação do atacante faz sentido, uma vez que o próximo adversário na competição mais importante do continente europeu será contra o Manchester United, da Inglaterra. "Na quarta vamos em busca do nosso melhor jogo, voltar a jogar bem, nós não temos jogado do jeito que queremos, temos que melhorar esses detalhes, conversar bastante com a equipe, com os companheiros, para que possamos organizar e sair com a vitória de lá, porque se continuar desse jeito vai ser difícil", explicou.